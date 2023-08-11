Врач назвал опасные заболевания, из-за которых могут быть отеки

Отеки — это состояние, при котором в организме накапливается избыточная жидкость, что приводит к опуханию тканей. Помимо того, что отеки доставляют физический и эмоциональный дискомфорт, они сигнализируют о нарушениях в организме и требуют особого внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый.

«Симптомы отеков включают отечность тканей, которая может быть заметна на лице, руках, ногах или животе. Кожа в месте отека обычно становится бледной или красноватой, а при нажатии на отекшую область остается ямка. Причиной отеков может быть также повышенное чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах», — заявил он.

Чаще всего отеки возникают в области ног, лодыжек, рук и лица. Существует несколько причин их развития. Среди «безобидных» — это нахождение в одной позиции долгое время, употребление соленой пищи, предменструальный синдром, беременность, прием некоторых лекарственных средств.

«Иногда отеки могут быть признаком более серьезного заболевания. Например, к ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах», — подчеркнул эксперт.

Для избавления от отеков рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить потребление соли, избегать длительного сидения или стояния и длительного пребывания в жаркой или сухой среде, а также поддерживать оптимальный вес.

«Самолечение может быть опасным, поэтому перед применением любых методов избавления от отеков необходимо проконсультироваться с врачом. Он сможет определить точную причину отеков и назначить наиболее эффективное лечение. Существуют различные способы справиться с отеками. Один из них — это изменение образа жизни, включающее более активное движение и регулярные физические упражнения, направленные на работу с ногами и руками. Они помогут активизировать лимфодренажную систему и избавиться от отеков», — резюмировал хирург.

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