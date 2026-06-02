Россиянам объяснили, почему дачную воду нельзя пить без фильтра даже после кипячения

Дачную воду нельзя пить даже после кипячения без фильтра, так как концентрация железа и марганца в ней может превышать нормы в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

По словам эксперта, после схода снега и таяния верхних слоев почвы в скважины и колодцы поступают талые воды. Они просачиваются через перегной, глину и песок, увлекая за собой растворенные минеральные соли, взвешенные частицы и органические остатки, которые накопились за зиму.

«Концентрация железа, марганца и взвесей может превышать допустимые санитарные нормы в несколько раз. Кипячение убивает микроорганизмы, но не удаляет растворенные ионы металлов. При регулярном употреблении такой воды без фильтра это создает избыточную нагрузку на организм и со временем может негативно сказаться на здоровье», — объяснил он.

Все бытовые фильтры делятся по физическому принципу задержания примесей. Первый тип — сетчатые фильтры с ячейкой 50–100 микрон — убирает только крупную взвесь: песок, окалину, кусочки ржавчины. Растворенные ионы железа, марганца и кальция остаются в воде.

«Адсорбционные фильтры на активированном угле работают за счет пористой структуры, которая притягивает органические молекулы и остаточный хлор. Размер пор в угле составляет от 0,5 до 5 нанометров. Но ионы металлов имеют размер десятые доли нанометра — они проходят сквозь угольную загрузку практически без потерь. Угольный фильтр-кувшин может устранить запах и привкус, но не снизит концентрацию растворенных ионов железа, марганца, кальция и магния», — подчеркнул Буряков.

Мембранные фильтры работают как молекулярное сито. Ультрафильтрационная мембрана с порами 0,01–0,1 микрона задерживает взвеси, но пропускает соли. Нанофильтрационная мембрана с порами 0,001–0,01 микрона отсекает кальций и магний, снижая жесткость. Обратный осмос (поры около 0,0001 микрона) пропускает только молекулу воды.

«Для работы обратного осмоса необходимо давление не менее 3 атмосфер. На даче давление часто нестабильно: падает до 1–2 атмосфер или скачет при включении насоса. При низком давлении мембрана либо не пропускает воду, либо выдает концентрат. Без стабилизатора давления и повысительного насоса обратный осмос на даче неэффективен», — заметил специалист.

Ионообменные фильтры замещают ионы железа и марганца на ионы натрия. Это эффективно против двухвалентных металлов, но бесполезно против взвесей и органики. Для дачи с большими перерывами они неудобны: высохшая смола теряет способность к обмену.

«Перед выбором фильтра необходимо провести анализ воды. Менять фильтрующий элемент нужно по факту ухудшения работы, так как его ресурс рассчитан на воду с нормативными показателями. Если исходная концентрация железа превышает норму в пять раз, элемент исчерпает эффективность в пять раз быстрее», — резюмировал он.

