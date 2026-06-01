Петербургский хирург избежала наказания за смерть пациентки после липосакции

Василеостровский районный суд огласил приговор владелице клиники «Абриелль» и пластическому хирургу Марии Бурловой, по вине которой умерла пациентка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Бурлову, являвшуюся генеральным директором ООО «Абриелль энд Компани», обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть. Суд установил, что в конце августа 2023 года подсудимая провела пациентке Ф., страдающей ятрогенной анемией, несколько сложных пластических операций на площади более 40% тела за одно вмешательство длительностью более шести часов.

В послеоперационный период Бурлова не уделила пациентке должного внимания, что привело к развитию у той острой респираторной и циркуляторной недостаточности. 9 сентября 2023 года пострадавшая была госпитализирована во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, где скончалась.

Действия Бурловой переквалифицировали на ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил ей ограничение свободы на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок, а также удовлетворил гражданский иск на сумму 5,5 млн рублей. Однако фигурантку освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Вину подсудимая так и не признала.

По данным телеканала «78», в клинике «Абриелль» происходили и другие инциденты. Так, в августе 2023 года другой пациентке проткнули легкое, летом 2022 года после брахиопластики у пациентки возник компартмент-синдром с повреждением нервов. В марте 2025 года суд отозвал лицензию клиники.

Ранее акушера-гинеколога из Калуги отдали под суд из-за инвалидности у новорожденного.

 
