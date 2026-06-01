Астраханка хотела получить земельный участок бесплатно и потеряла 7,2 млн рублей

Жительница Астраханской области поверила в то, что получит бесплатный участок и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

61-летней матери участника СВО, который не вернулся домой, аферисты рассказали о возможности получить земельный участок бесплатно. Поверив в это, россиянка продиктовала свои данные.

Позже ее счет якобы взломали и теперь неизвестные пытаются забрать все накопления. Чтобы сберечь деньги, ей посоветовали передать их «инкасатору».

«Поверив звонившим, сельчанка сняла все деньги, сложила в пакет и принесла в парк. Там она отдала свёрток с наличностью незнакомому юноше», – сообщается в публикации.

Всего она передала 7,2 миллиона рублей, но позже поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате сотрудники МВД задержали 18-летнего молодого человека. Он рассказал, что в мессенджере ему предложили вакансию курьера по доставке документов, ценных бумаг, наличных. Забрав деньги у женщины, он передал их другому человеку в одном из торговых центров и получил 30 тысяч рублей.

