Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Астраханка хотела получить земельный участок бесплатно и потеряла 7,2 млн рублей

В Астрахани мать участника СВО отдала мошенникам 7,2 млн рублей
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Астраханской области поверила в то, что получит бесплатный участок и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

61-летней матери участника СВО, который не вернулся домой, аферисты рассказали о возможности получить земельный участок бесплатно. Поверив в это, россиянка продиктовала свои данные.

Позже ее счет якобы взломали и теперь неизвестные пытаются забрать все накопления. Чтобы сберечь деньги, ей посоветовали передать их «инкасатору».

«Поверив звонившим, сельчанка сняла все деньги, сложила в пакет и принесла в парк. Там она отдала свёрток с наличностью незнакомому юноше», – сообщается в публикации.
Всего она передала 7,2 миллиона рублей, но позже поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате сотрудники МВД задержали 18-летнего молодого человека. Он рассказал, что в мессенджере ему предложили вакансию курьера по доставке документов, ценных бумаг, наличных. Забрав деньги у женщины, он передал их другому человеку в одном из торговых центров и получил 30 тысяч рублей.

Ранее в Якутске студентка вскрыла сейф, «спасая» мать от госизмены.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!