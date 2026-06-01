Пассажирка отдала 500 тысяч за место в бизнес-классе и 14 часов провела в сломанном кресле

Женщина заплатила за место в бизнес-классе и 14 часов летела в сломанном кресле

Пассажирка авиакомпании United Airlines купила место в бизнес-классе, но провела весь полет в сломанном кресле. Об этом она рассказала газете New York Times.

Жительница Филадельфии Кэти летела вместе с дочерью из Сан-Франциско в Пекин и купила за $7388 (более 531 тыс. рублей) два билета в бизнес-класс. Однако вскоре после взлета ее кресло заклинило в горизонтальном положении, а ремень безопасности перестал работать.

Почти весь 14-часовой перелет она летела непристегнутой, несмотря на неоднократные предупреждения пилота о турбулентности. Члены экипажа лишь незадолго до посадки смогли поднять спинку ее кресла.

Изначально авиакомпания предложила пассажирке в качестве извинения ваучер на $150, после жалоб сумму увеличили до $650. Но женщина запросила 250 тыс. миль на карту, что эквивалентно примерно $3000, однако United Airlines отвергла запрос.

Юристы отмечают, что при неисправности кресла, особенно с нарушениями безопасности, пассажиру положена компенсация разницы в стоимости классов наличными.

В таких случаях эксперты советуют делать фото, видео, брать контакты свидетелей и имена бортпроводников. Это повышает шансы при подаче иска в суд, где клиенты иногда могут отсудить компенсацию за неработающие кресла в бизнес-классе.

