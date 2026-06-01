Самокатчик едва не сбил и ударил кулаком 10-летнего мальчика в Калининграде

В Калининграде самокатчик ударил ребенка кулаком в живот на глазах у матери

Неизвестный на самокате ударил 10-летнего мальчика в центре Калининграда. Об этом «Клопс» рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, инцидент произошел вечером 30 мая на перекрестке Ленинского проспекта и Барнаульской улицы. Около 19:30 она переходила проезжую часть вместе с сыном, но ребенок первым вышел на тротуар и остановился.

В этот момент мимо мальчика на высокой скорости проехал мужчина, на вид которому было примерно 30 лет, и ударил его кулаком в живот.

Женщина предположила, что ее сын мог помешать самокатчику «дальше лететь через пешеходный переход». После удара мальчику стало трудно дышать, он заплакал, а на животе появился ярко выраженный след.

В тот же вечер калининградка подала заявление в полицию. Она надеется, что злоумышленника найдут благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных поблизости.

