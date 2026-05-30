Пьяные пациенты подрались в краснодарской больнице

В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, который устроил драку со своим родственником в приемном отделении больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в больнице по улице Айвазовского. В медицинское учреждение бригадой скорой помощи были доставлены двое пьяных мужчин, они принялись выяснять отношения в приемном покое и устроили драку. Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку.

Пока к месту ехал наряд Росгвардии, один из участников драки успел сбежать, второго задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого пьяный мужчина устроил погром в кемеровской больнице. Нетрезвый мужчина пришел в больницу для обследования и устроил ссору с сотрудниками. Дебошир не отреагировал на замечания медиков и устроил погром, он ударил кулаком по стеклянной двери и получил травму. На место был вызван наряд Росгвардии, агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.

