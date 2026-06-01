Первого зампреда ДУМ оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Мировой судья оштрафовал на 150 тысяч рублей первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова по статье о публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в мессенджере «Макс».

В феврале 2025 года вышло интервью Мухетдинова для «Татар-информ», записанное в его кабинете. В кадр попала висевшая на стене картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года». Позднее член комиссии Совета при президенте Александр Дюков назвал ее произведением «с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы».

Сам Мухетдинов отверг обвинения в русофобии и убрал картину, однако 29 мая в Тушинский суд Москвы поступил протокол в его отношении по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

Суд установил, что согласно заключениям экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины на исторические сюжеты эпохи татаро-монгольского ига, висевшие на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, могут формировать негативное отношение к людям по признаку национальности или религии. В инстанции подчеркнули, что Мухетдинов, будучи публичным лицом и занимая руководящий пост в ДУМ, не принял мер для предотвращения указанных обстоятельств.

