Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Первого зампреда ДУМ оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Первого зампредседателя ДУМ России Мухетдинова оштрафовали на 150 тыс. рублей
Кирилл Зыков/РИА Новости

Мировой судья оштрафовал на 150 тысяч рублей первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова по статье о публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в мессенджере «Макс».

В феврале 2025 года вышло интервью Мухетдинова для «Татар-информ», записанное в его кабинете. В кадр попала висевшая на стене картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года». Позднее член комиссии Совета при президенте Александр Дюков назвал ее произведением «с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы».

Сам Мухетдинов отверг обвинения в русофобии и убрал картину, однако 29 мая в Тушинский суд Москвы поступил протокол в его отношении по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

Суд установил, что согласно заключениям экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины на исторические сюжеты эпохи татаро-монгольского ига, висевшие на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, могут формировать негативное отношение к людям по признаку национальности или религии. В инстанции подчеркнули, что Мухетдинов, будучи публичным лицом и занимая руководящий пост в ДУМ, не принял мер для предотвращения указанных обстоятельств.

Ранее женщину оштрафовали в Дагестане за видео с экстремистской символикой.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!