Женщина предстала перед судом за избиение юноши, которого застала в женском туалете

В Южной Корее женщину оштрафовали за избиение юноши, проникшего в женский туалет
В Южной Корее 40-летнюю женщину осудили за нападение на извращенца, который проник в женский туалет. Об этом пишет издание Yonhap News.

Инцидент произошел 8 декабря 2024 года в 5:40 утра в здании в городе Чханвон. Молодой человек снимал на камеру, как он мочится в женском туалете на первом этаже, когда женщина заметила его и несколько раз ударила кулаком по лицу.

Женщина утверждала, что не нападала на него, но суд признал факт избиения. Судья Сок Дон У отметил, что пострадавший принес извинения за тайную съемку и признал вину, но при этом действовал агрессивно.

Суд установил, что мужчина ранее, в декабре 2023 года, уже был приговорен к году и двум месяцам тюрьмы с тремя годами испытательного срока за нарушение Закона о наказании за преступления сексуального характера.

Учитывая обстоятельства, суд назначил нападавшей вместо тюремного срока штраф — 300 тыс. корейских вон (14 тыс. рублей).

Ранее мужчину заключили в тюрьму после того, как он забрызгал спермой незнакомых женщин.

 
