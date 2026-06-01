Эксперт назвал цели задержания Францией танкера, следовавшего из РФ

Аналитик Юшков: Франция в очередной раз хочет выставить себя борцом с Россией

Задерживая танкеры, следующие из России, Франция преследует сразу несколько целей. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Как считает аналитик, в первую очередь, это пиар: Париж хочет выставить себя «борцом» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти».

Он также обратил внимание, что французская сторона через короткое время — иногда буквально на следующий день — отпускает суда.

В качестве одной из мер противостояния враждебным действиям Пятой республики Юшков назвал задержание европейских кораблей.

«Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер — пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», — заключил эксперт.

1 июня французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что в Атлантическом океане при содействии Великобритании был захвачен танкер Tagor, следовавший из РФ. В Кремле заявили, что это граничит с пиратством и абсолютно точно не соответствует нормам международного права. Являются ли подобные действия правомерными, что Париж может сделать дальше и как должна ответить Россия — в материале «Газеты.Ru».

