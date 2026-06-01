«Худшее позади»: синоптик о погоде в Москве и Подмосковье

Холода, накрывшие Москву и Московскую область в последнюю неделю мая, остались в прошлом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Первая неделя лета, по его словам, подарит жителям столичного региона комфортную погоду без серьезных осадков и изнуряющей жары.

«На этой неделе москвичам и жителям области не стоит ждать аномальных 25–27 градусов, но и унывать от серости тоже не придется. Температура выйдет на плато, комфортное для большинства людей. Будут нормальные, уверенные 21–23 градуса на протяжении всей недели», — отметил эксперт.

Осадки не исключены, но они будут редкими и не повсеместными, добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что в Центральной России июнь будет в пределах температурной климатической нормы. Небольшие «аномалии тепла» ожидаются в Среднем Поволжье и Черноземье. Там температура будет на 1-3 градуса выше нормы.

Ранее москвичей предупредили о грозе с дождем.