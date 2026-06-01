В России учителей и воспитателей научат оказывать первую помощь

В России сотрудники школ и детских садов должны будут уметь оказывать первую помощь по закону. Учителей и воспитателей обяжут проходить специальную подготовку, а также регулярно повышать квалификацию. Об этом сообщила «Парламентская газета», ссылаясь на распоряжение Правительства об утверждении Концепции развития первой помощи в РФ до 2036 года, которое вступает в силу 1 июня 2026 года.

Целью нововведения стало повышение продолжительности жизни в России. В первую очередь оказание первой помощи планируется популяризировать через социальную рекламу и просветительский контент. Например, будут рассказывать о том, как правильно перевязывать раны, проводить сердечно-легочную реанимацию, поддерживать проходимость дыхательных путей.

«Также планируется проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, готовить и переподготавливать сотрудников образовательных учреждений, обязанных оказывать первую помощь по закону, а также повышать квалификацию педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов», — сказано в материале.

Кроме того, программы по оказанию первой помощи планируется внедрить в школах и вузах. Для этого будут разработаны специальные курсы и дисциплины, а также, если будет необходимость, подготовят инфраструктуру в учебных заведениях.

Отмечается, что для реализации концепции хотят привлечь общественные объединения, работодателей, экспертное сообщество и активных граждан. Финансировать мероприятия планируется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов, муниципальных образований и внебюджетных источников.

