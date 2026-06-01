«Роснефть» провела детские мероприятия ко Дню защиты детей в регионах

«Роснефть» и ее дочерние общества провели массовые детские мероприятия к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте компании.

Волонтеры организовали десятки праздничных акций, направленных на развитие спорта, здорового образа жизни, культурное и патриотическое воспитание молодежи.

«Поддержка подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений социальной деятельности «Роснефти». Наряду с благотворительными инициативами компания реализует масштабные проекты в сфере строительства и реконструкции спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений», — говорится в сообщении.

В Оренбургской области «Оренбургнефть» провела акцию «Безопасные каникулы». Волонтеры совместно с МЧС, ГИБДД и байкерами рассказали школьникам о правилах безопасности. Экологи компании провели уроки по рециклингу. Также для воспитанников Кирсановского детского дома организовали спортивное мероприятие.

В Саратовской области волонтеры Саратовского НПЗ провели акцию «Дерево доброты». Дети написали пожелания на бумажных яблоках. Волонтеры исполнили детские мечты и передали игрушки подопечным центра соцобслуживания.

Волонтеры Сызранского НПЗ в Самарской области передали подарки маленьким пациентам больницы. Также на заводе прошел пленэр «Искусство нефтепереработки» для воспитанников детской школы искусств.

В Ханты-Мансийском автономном округе «РН-Юганскнефтегаз» провел детский фестиваль. В мероприятии приняли участие более 900 человек. Гостей встречали бурые медведи, участники играли в «шалыгу», перетягивали канат, а также учились делать народные игрушки.

«Тюменнефтегаз» провел в Тюменской области мероприятие «Юный нефтяник». Дети примеряли каски и прокладывали маршрут нефтепровода. В завершение всем вручили удостоверения «Юный нефтяник».