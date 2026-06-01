Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Роснефть» провела детские мероприятия ко Дню защиты детей в регионах

Волонтеры «Роснефти» организовали десятки детских акций по всей России
«Роснефть»

«Роснефть» и ее дочерние общества провели массовые детские мероприятия к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте компании.

Волонтеры организовали десятки праздничных акций, направленных на развитие спорта, здорового образа жизни, культурное и патриотическое воспитание молодежи.

«Поддержка подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений социальной деятельности «Роснефти». Наряду с благотворительными инициативами компания реализует масштабные проекты в сфере строительства и реконструкции спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений», — говорится в сообщении.

В Оренбургской области «Оренбургнефть» провела акцию «Безопасные каникулы». Волонтеры совместно с МЧС, ГИБДД и байкерами рассказали школьникам о правилах безопасности. Экологи компании провели уроки по рециклингу. Также для воспитанников Кирсановского детского дома организовали спортивное мероприятие.

В Саратовской области волонтеры Саратовского НПЗ провели акцию «Дерево доброты». Дети написали пожелания на бумажных яблоках. Волонтеры исполнили детские мечты и передали игрушки подопечным центра соцобслуживания.

Волонтеры Сызранского НПЗ в Самарской области передали подарки маленьким пациентам больницы. Также на заводе прошел пленэр «Искусство нефтепереработки» для воспитанников детской школы искусств.

В Ханты-Мансийском автономном округе «РН-Юганскнефтегаз» провел детский фестиваль. В мероприятии приняли участие более 900 человек. Гостей встречали бурые медведи, участники играли в «шалыгу», перетягивали канат, а также учились делать народные игрушки.

«Тюменнефтегаз» провел в Тюменской области мероприятие «Юный нефтяник». Дети примеряли каски и прокладывали маршрут нефтепровода. В завершение всем вручили удостоверения «Юный нефтяник».

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!