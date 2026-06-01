В Шотландии пьяный водитель ехал слишком медленно и попался полиции
В Шотландии пьяный водитель попался полиции, потому что ехал слишком медленно, пишет Inverness Courier.

Гэвин Мартин привлек внимание полиции в шотландском Инвернессе необычной манерой вождения. Патруль заметил, что автомобиль подозрительно медленно двигался по кольцевой развязке глубокой ночью.

Полицейские решили остановить машину на ближайшей заправке и сразу почувствовали сильный запах алкоголя. Во время проверки в салоне обнаружили пустую бутылку вина.

Анализ показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышает норму в четыре раза. В суде водитель признал вину.

В результате его оштрафовали на £840 и лишили водительских прав на три года.

Ранее полиция во Франции предупредила водителей остерегаться пьяных оленей.

 
