В России стартовал период сдачи ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартовал в штатном режиме. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова передает пресс-служба ведомства.

«Единый государственный экзамен стартовал в штатном режиме. Все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Организационные процессы отлажены», — сказал он.

По данным ведомства, в текущем году ЕГЭ сдают почти 750 тысяч школьников, из них 663 тысячи выпускники этого года. Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 стран мира.

Резервными днями для сдачи всех предметов в этом году определены 22–25 июня. Пересдача одного предмета 8 или 9 июля.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Он подчеркнул, что призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, иначе каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать без переезда.

Музаев признал, что действующая модель не идеальна, но она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность.

