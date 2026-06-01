В Свердловской области мать предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми

Жительницу Свердловской области будут судить за жестокое обращение с детьми
Жительница Каменска-Уральского Свердловской области предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает ЕАН.

Юрист Сергей Барсуков, выступающий на стороне потерпевших, рассказал изданию, что девочка 2014 года рождения и мальчик 2019 года рождения подвергались систематическому насилию, в том числе избиению и психологическому давлению на фоне алкогольного опьянения у матери.

В качестве улик юрист использует заявления детей, родственников и учителей, а также медицинские справки и другие доказательства вины женщины.

«Дело гражданки Л. направлено в Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с жестоким обращением», — отметил Барсуков.

В мае стало известно, что воспитатель и помощник воспитателя уволены из детского сада «Страна детства» в Кызыле после сообщений родителей о неизвестных уколах, которые ставили детям.

По данным СМИ, взрослые стали замечать у детей странные следы на ягодицах. Мать одного из воспитанников детсада поговорила с сыном, тот рассказал, что воспитательница и ее помощница уводят их в туалет и запугивают шприцами, чтобы они успокоились. У ребенка насчитали девять отметин от уколов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец годами истязал пятерых детей и закрывал их в квартире.

 
