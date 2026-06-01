В Свердловской области мать предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми

Жительницу Свердловской области будут судить за жестокое обращение с детьми

Жительница Каменска-Уральского Свердловской области предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает ЕАН.

Юрист Сергей Барсуков, выступающий на стороне потерпевших, рассказал изданию, что девочка 2014 года рождения и мальчик 2019 года рождения подвергались систематическому насилию, в том числе избиению и психологическому давлению на фоне алкогольного опьянения у матери.

В качестве улик юрист использует заявления детей, родственников и учителей, а также медицинские справки и другие доказательства вины женщины.

«Дело гражданки Л. направлено в Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с жестоким обращением», — отметил Барсуков.

