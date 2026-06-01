Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении оспы обезьян в 2026 году

Марченко: случаи оспы обезьян зарегистрированы в 70 странах за 2026 год
Shutterstock

С начала 2026 года в 70 странах мира были зарегистрированы случаи оспы обезьян. Об этом рассказал заведующий лабораторией ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Василий Марченко, его слова передает РИА Новости.

«Африканский континент продолжает оставаться эпицентром его распространения, но наблюдается тенденция к снижению за счет кампании по вакцинации уязвимых групп. И с 2025 года в мире зарегистрировано более 59 тыс случаев инфекции, из которых 241 закончился летальным исходом. <…> И только за 2026 год случаи оспы обезьян зарегистрированы в 70 странах. Это более 5 500, из которых 19 закончились летально», — сказал он.

По словам Марченко, не считая Африки, больше всего случаев заболевания выявлено в Испании, Германии, Китае и других странах. Глобальный уровень риска считается умеренным, отметил ученый. Однако мировую ситуацию по заболеваемости оспой обезьян можно назвать напряженной, подчеркнул Марченко.

До этого глава ведомства Анна Попова заявила, что в Роспотребнадзоре не видят рисков распространения заболевания в России.

Ранее российских туристов призвали быть максимально чистоплотными за границей.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!