В Роспотребнадзоре рассказали о распространении оспы обезьян в 2026 году

С начала 2026 года в 70 странах мира были зарегистрированы случаи оспы обезьян. Об этом рассказал заведующий лабораторией ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Василий Марченко, его слова передает РИА Новости.

«Африканский континент продолжает оставаться эпицентром его распространения, но наблюдается тенденция к снижению за счет кампании по вакцинации уязвимых групп. И с 2025 года в мире зарегистрировано более 59 тыс случаев инфекции, из которых 241 закончился летальным исходом. <…> И только за 2026 год случаи оспы обезьян зарегистрированы в 70 странах. Это более 5 500, из которых 19 закончились летально», — сказал он.

По словам Марченко, не считая Африки, больше всего случаев заболевания выявлено в Испании, Германии, Китае и других странах. Глобальный уровень риска считается умеренным, отметил ученый. Однако мировую ситуацию по заболеваемости оспой обезьян можно назвать напряженной, подчеркнул Марченко.

До этого глава ведомства Анна Попова заявила, что в Роспотребнадзоре не видят рисков распространения заболевания в России.

