Прихожанка совратила подростка в церкви

В США женщина познакомилась с подростком в церкви и изнасиловала

28-летнюю жительницу Финикса будут судить за совращение 15-летнего мальчика, с которым она познакомилась в церкви. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix.

Сапфир Розита Ховард была арестована в конце мая. По данным полиции, за полгода до этого она познакомилась в церкви с 15-лентим подростком. Американка подружилась с его родителями и часто приходила в гости к новым приятелям.

Позднее выяснилось, что 28-летняя женщина совращала мальчика, она вступила с ребенком в интимную связь на горнолыжном курорте и у него дома. Обвиняемая также присылала подростку непристойные фото. Женщине предъявили обвинения в сексуальном насилии и развратных действиях с несовершеннолетним, она отрицает свою вину.

