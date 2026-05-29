В России появилась книга для тех, кто собирается начать свой путь в кино

«Афиша Daily» выпустила свою первую книгу о кино
«Афиша Daily» совместно с издательством «Бомбора» выпустила свою первую книгу «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности», сообщает пресс-служба «Афиши Daily».

В книге представлены интервью кинокритиков «Афиши Daily» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого с российскими и зарубежными режиссерами.

Как отметила главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина, печатная версия книги является логичным завершением работы одноименного онлайн-спецпроекта.

«Книга – не просто сборка интервью, позволяющих лучше понять классиков мирового и отечественного кино, но и настоящее пособие для тех, кто собирается начать свой путь в этой сфере. Нам также важно было показать взгляд на индустрию самых разных ее участников: и всемирно известных режиссеров, и тех, кто только снял свой первый успешный фильм», — сказала она.

В книгу также вошли небольшие эссе о режиссерах и эксклюзивные фрагменты интервью.

Евгений Ткачев отметил, что таких изданий на русском языке немного.

«В обстоятельных беседах с опытными кинематографистами и начинающими талантливыми постановщиками собраны множество любопытных лайфхаков о том, как снимать кино», — сказал он.

 
