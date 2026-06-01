Текслер подписал меморандумы о взаимодействии с епархиями Челябинской области

В Троицке 31 мая стартовал четвертый фестиваль традиционных духовно-нравственных ценностей «Троица в Троицке». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Старт празднику, приуроченному к дню Святой Троицы, дали на центральной площади города. Там собрались тысячи жителей и гостей города. Фестиваль стал ярким событием в культурной и духовной жизни Южного Урала.

«Этот год объявлен президентом годом единства народов, и мы все с вами знаем и понимаем: когда мы едины, мы непобедимы. Так было всегда, так устроена история нашей страны. И сегодняшнее рубежное время не дает никаких сомнений: когда мы объединяемся все вместе, мы побеждаем любого врага», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В первый день фестиваля губернатор подписал меморандумы о взаимодействии со всеми епархиями Челябинской митрополии. Документ закрепил совместные обязательства по укреплению традиционных ценностей, поддержке семьи и развитию приходской жизни.

«Праздник Троицы — это праздник, посвященный любви, согласию и единству. Пример такого единства мы, конечно же, видим в тех семьях, которые прожили многолетнюю жизнь: не каждый день был простым, были и трудности, и кризисы, но эту любовь и это единение они пронесли через всю свою жизнь и продолжают его нести», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Для гостей работали тематические площадки: «Троичные обряды» с хороводами и плетением венков, «Молодецкие забавы» с перетягиванием каната и стрельбой из лука, «Славянская трапеза» с пирогами и медовухой. На площади выступили казачьи хоры и фольклорные ансамбли.

В отреставрированном Троицком кафедральном соборе совершили Божественную литургию. После службы состоялся крестный ход. Фестиваль завершился праздничным концертом и народными гуляниями.