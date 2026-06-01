В Челябинской области пьяный водитель разнес двор и едва не сбил детей

В городе Аша Челябинской области пьяный водитель снес крыльцо пятиэтажного дома, разбил две припаркованные во дворе машины и едва не задавил троих детей. Об этом сообщает портал 74.ru.

ДТП произошло вечером 30 мая у дома №1 на улице Еремеева. На записи с видеокамер, установленных во дворе видно, как автомобиль Hyundai Creta въезжает во двор и крушит все на своем пути. Трое детей на велосипедах и самокатах, бросив транспорт, едва успели отбежать с дороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем легковушки находился 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что незадолго до аварии мужчина передал управление своей знакомой. Женщина тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела водительских прав. В результате инцидента повреждены подъезд дома, а также два автомобиля.

В отношении водителя составлены административные материалы по трем частям статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Ему грозит административный арест до 15 суток, штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ранее неадекватный клиент обстрелял такси из ракетницы в Челябинске.

 
