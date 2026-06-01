Врач ответила, какая колбаса может навредить здоровью

Врач Гончарова: некачественная колбаса может обострить хронические болезни
Некачественная колбаса может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

По ее словам, многие производители могут использовать для ее изготовления избыточное количество скрытых жиров и добавок, которые перегружают пищеварительную систему. Особенную опасность такая продукция представляет при определенных патологиях, таких как гиперлипидемия. Так, избыток тугоплавких жиров в дешевых сортах колбас может ухудшить липидный профиль крови.

«Ограничения связаны с низким качеством колбасных изделий, поэтому они не всегда рекомендованы к употреблению, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, гиперлипидемия может усугубляться из-за большого количества жиров в таких продуктах. Однако в целом я не могу сказать, что колбасу на завтрак есть нельзя. Если продукт качественный, то такой бутерброд вполне допустим», — отметила Гончарова.

Врач посоветовала изучать состав колбасы и следить за тем, чтобы на первом месте в списке ингредиентов стояло мясо, а не соевый белок или крахмал.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что чрезмерное употребление колбасы может навредить здоровью. По словам специалиста, в колбасе содержится большое количество соли, избыток которой вредит организму.

