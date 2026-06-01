Россияне назвали свои любимые заправки для окрошки

Более 50% россиян заправляют окрошку квасом
Более половины (53%) россиян заявили, что предпочитают есть традиционную окрошку на квасе, 21% — на кефире. Это следует из исследования онлайн-ретейлера «Самокат», с которым ознакомилась «Москва 24».

По данным аналитиков, 13% прибегают к нестандартным вариантам заправки окрошки и используют минералку и соевый соус, разведенный водой. Столько же опрошенных выбирают майонезные заправки.

«О популярности классических вариантов говорят и продажи: спрос на квас небольшого объема в мае 2026 года вырос более чем в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Также в этом месяце на 54% чаще покупают тан и айран», — добавили в сообщении.

Исследование также показало, что некоторые респонденты предпочитают добавлять в блюдо новые ингредиенты, например яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков до этого говорил, что средняя стоимость приготовления окрошки на семью из четырех человек в России за год снизилась на 0,5% и составила 448,6 рубля. Годом ранее это блюдо обходилось россиянам в 450,9 рубля. Эксперт уточнил, что за основу расчетов брался стандартный рецепт: 300 г картофеля, 200 г огурцов, четыре яйца, 200 г редиса, 300 г вареной колбасы, пучок свежей зелени, один литр кваса и 80 г сметаны.

