Стало известно, сколько вы реально теряете, если держите деньги «под подушкой»

Хранить деньги «в безопасности» — частая стратегия, однако у нее есть цена, которую редко считают. И эта цена — невидимый налог, который каждый год незаметно уменьшает покупательную способность накоплений, рассказала «Газете.Ru» инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

«Речь об инфляции. Она не списывает деньги напрямую, как это делает налог, но работает почти так же: на ту же сумму через год можно купить меньше. Если инфляция составляет 8–10% в год, то 1 млн фактически превращается в 900 тыс. по своей покупательной силе уже через 12 месяцев. И этот процесс продолжается постоянно», — предупредила она.

На коротком горизонте это почти не ощущается. Кажется, что деньги «лежат и ждут». Но на дистанции в несколько лет эффект становится ощутимым. За 5 лет при той же инфляции накопления могут потерять до трети своей реальной стоимости. Формально сумма не меняется, но ее возможности — очень сильно.

«Если посмотреть шире, картина становится еще нагляднее. По официальным данным, совокупная инфляция в России за последние 10 лет составила около 90%. Это означает, что деньги за этот период практически вдвое потеряли свою покупательную способность. То, что раньше можно было купить на 1 млн, сегодня требует почти в два раза больше», — сказала эксперт.

Есть и еще один важный момент. Деньги «под подушкой» не только обесцениваются, но и не приносят никакой компенсации этой инфляции. В результате потери становятся системными и накапливаются с каждым годом.

Контраст особенно заметен, если сравнить с даже самыми простыми инструментами, типа вклада. Консервативные решения, такие как облигации или простые диверсифицированные инвестиции, на длинной дистанции способны хотя бы частично перекрывать инфляцию. Разница между «просто хранить» и «сохранять с доходностью» со временем превращается в ощутимый разрыв.

«При этом важно понимать, что речь не о крайностях. Финансовая подушка безопасности действительно должна быть ликвидной и доступной. Но все, что выходит за ее пределы, начинает постепенно терять эффективность, если остается без движения. В этом смысле «деньги под подушкой» — это не про стабильность, а про незаметные потери. Которые с годами становятся огромными. Они не вызывают тревоги, но год за годом снижают уровень жизни, который эти деньги могли бы обеспечить. И чем дольше сохраняется такая стратегия, тем дороже она обходится», — резюмировала она.

