Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Стало известно, сколько вы реально теряете, если держите деньги «под подушкой»

Инвестор Трофименко: хранение денег дома съедает до трети стоимости за 5 лет
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Хранить деньги «в безопасности» — частая стратегия, однако у нее есть цена, которую редко считают. И эта цена — невидимый налог, который каждый год незаметно уменьшает покупательную способность накоплений, рассказала «Газете.Ru» инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

«Речь об инфляции. Она не списывает деньги напрямую, как это делает налог, но работает почти так же: на ту же сумму через год можно купить меньше. Если инфляция составляет 8–10% в год, то 1 млн фактически превращается в 900 тыс. по своей покупательной силе уже через 12 месяцев. И этот процесс продолжается постоянно», — предупредила она.

На коротком горизонте это почти не ощущается. Кажется, что деньги «лежат и ждут». Но на дистанции в несколько лет эффект становится ощутимым. За 5 лет при той же инфляции накопления могут потерять до трети своей реальной стоимости. Формально сумма не меняется, но ее возможности — очень сильно.

«Если посмотреть шире, картина становится еще нагляднее. По официальным данным, совокупная инфляция в России за последние 10 лет составила около 90%. Это означает, что деньги за этот период практически вдвое потеряли свою покупательную способность. То, что раньше можно было купить на 1 млн, сегодня требует почти в два раза больше», — сказала эксперт.

Есть и еще один важный момент. Деньги «под подушкой» не только обесцениваются, но и не приносят никакой компенсации этой инфляции. В результате потери становятся системными и накапливаются с каждым годом.

Контраст особенно заметен, если сравнить с даже самыми простыми инструментами, типа вклада. Консервативные решения, такие как облигации или простые диверсифицированные инвестиции, на длинной дистанции способны хотя бы частично перекрывать инфляцию. Разница между «просто хранить» и «сохранять с доходностью» со временем превращается в ощутимый разрыв.

«При этом важно понимать, что речь не о крайностях. Финансовая подушка безопасности действительно должна быть ликвидной и доступной. Но все, что выходит за ее пределы, начинает постепенно терять эффективность, если остается без движения. В этом смысле «деньги под подушкой» — это не про стабильность, а про незаметные потери. Которые с годами становятся огромными. Они не вызывают тревоги, но год за годом снижают уровень жизни, который эти деньги могли бы обеспечить. И чем дольше сохраняется такая стратегия, тем дороже она обходится», — резюмировала она.

Ранее россиянам назвали самые популярные финансовые стереотипы, которым не стоит верить.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!