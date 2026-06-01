Эндокринолог рассказала о полезных веществах в безалкогольном пиве

Любая еда и напитки содержат в себе полезные для человека вещества. Не является исключением и безалкогольное пиво, рассказала «Газете.Ru» Полина Фукаляк, врач-эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова.

«В процессе производства в нем сохраняются некоторые биологически активные вещества: полифенолы, витамины и минералы», — подтверждает врач.

Полифенолы — это органические соединения растительного происхождения. Они обладают антиоксидантными свойствами: участвуют в защите клеток от окислительного стресса — процесса, который связан со старением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, объясняет эксперт.

Они содержатся, например, в зеленом чае, ягодах, винограде, какао, а также в хмеле и солоде — компонентах безалкогольного пива. Кроме того, этот напиток содержит ряд минералов, в частности калий, магний и кремний. Кремний, например, в ряде исследований обсуждается в контексте состояния соединительной ткани.

Также в безалкогольном пиве, как и в цельнозерновых продуктах, бобовых культурах и орехах, присутствуют витамины группы В. Они участвуют в обмене веществ и синтезе ферментов, поддерживают работу нервной системы.

«Некоторые люди связывают улучшение состояния кожи и волос с употреблением напитков на основе хмеля и солода. Это можно объяснить наличием в пиве биотина (витамина B7)», — говорит эндокринолог. И обращает внимание, что вышеперечисленные полезные вещества содержатся в пиве не в лечебных концентрациях, а в пищевых, поэтому выраженный эффект зависит от общего рациона и состояния организма, а не от одного продукта.

«С точки зрения доказательной медицины корректнее всего сформулировать так: безалкогольное пиво может быть дополнительным источником некоторых антиоксидантов и микронутриентов», — подчеркивает Полина Фукаляк.

Есть и важная оговорка. У любой еды или напитка существуют абсолютные противопоказания к употреблению. В случае с безалкогольным пивом это сахарный диабет (из-за углеводов), выраженный метаболический синдром, заболевания печени, подагра, строгие ограничения по жидкости.

«К безалкогольному пиву стоит относиться не как к источнику здоровья или как к вредному напитку, а как к части рациона. И обязательно учитывать его пищевую ценность. В пиве содержится много углеводов, поэтому его лучше сочетать с белковыми и овощными продуктами, а не дублировать углеводы хлебом, картофелем и крупами», — советует эксперт.

