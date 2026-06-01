Терапевт объяснил, почему нельзя сбивать температуру ниже 38°C

Врач Каландия: у взрослых температуру ниже 38–38,5°C обычно сбивать не нужно

Повышение температуры до 38°C многие воспринимают как сигнал принять жаропонижающее. Однако лихорадка не всегда требует срочного «сбивания». Почему температура — защитная реакция организма и когда действительно нужны препараты, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Лихорадка — это не враг организма, а естественная защитная реакция иммунной системы. Повышение температуры помогает активнее бороться с вирусами и бактериями, поэтому далеко не всегда требует немедленного приема жаропонижающих», — объяснил врач.

При инфекции иммунная система вырабатывает пирогены, которые воздействуют на центр терморегуляции в мозге.

«В таких условиях вирусы и бактерии размножаются хуже, а иммунные клетки работают активнее», — рассказал Каландия. Именно поэтому температуру до определенных значений не рекомендуется снижать, если человек чувствует себя удовлетворительно.

У взрослых температуру ниже 38–38,5°C обычно сбивать не нужно. У детей важно ориентироваться на самочувствие: одни активны при 38,5°C, другие тяжело переносят 37,8°C.

«Особенно осторожно нужно относиться к детям с неврологическими заболеваниями, склонностью к фебрильным судорогам, тяжелыми хроническими болезнями сердца или легких — им врач может рекомендовать снижать температуру раньше», — отметил специалист.

Одна из распространенных ошибок — стремление любой ценой добиться 36,6°C.

«Жаропонижающие не лечат инфекцию, а лишь временно облегчают состояние. Слишком частое и бесконтрольное снижение температуры может мешать естественной работе иммунной системы», — предупредил Каландия.

Врач также предостерег от чрезмерного укутывания: это нарушает теплоотдачу и усиливает перегрев. Одежда должна быть легкой, помещение — проветриваемым. При лихорадке важно соблюдать питьевой режим — риск обезвоживания возрастает, особенно у детей и пожилых.

Снижать температуру необходимо при превышении 38,5–39°C с выраженным ухудшением самочувствия: сильная слабость, головная боль, ломота, учащенное сердцебиение, затруднение дыхания. У детей повод для срочного обращения к врачу — температура у младенцев первых месяцев жизни, судороги, выраженная сонливость, отказ от питья, затрудненное дыхание, сыпь, потеря сознания.

«Опасна не сама температура как цифра на градуснике, а состояние человека и причина лихорадки. При длительной высокой температуре, ухудшении состояния или появлении тревожных симптомов обязательно обращайтесь за медицинской помощью», — резюмировал терапевт.

