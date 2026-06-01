Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россияне смогут приобрести на маркетплейсе шерсть от проверенных отечественных фабрик

Wildberries запустил раздел «Шерсть России»
Shutterstock

Wildberries (входит в группу RWB) сообщил о запуске на платформе нового раздела «Шерсть России». В подборку включены товары из шерсти российского производства, созданные проверенными отечественными фабриками, а также предложения работающих с ними продавцов, собщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в реализации проекта принимает участие Минпромторг РФ.

Для включения в новую категорию производителям и продавцам, как отмечается, необходимо получить соответствующий знак качества через Инновационный центр текстильной и легкой промышленности и предоставить комплект документов. Дополнительным подтверждением происхождения и легальности товаров выступает маркировка системы «Честный Знак».

«Создание раздела «Шерсть России» подразумевает мультипликативный эффект. Для покупателей он станет ориентиром при выборе качественной продукции из российской шерсти, для производителей это дополнительная поддержка в продвижении и защита от недобросовестной конкуренции», — отметил заместитель Министра промышленности и торговли России Иван Куликов.

Он добавил, что учетом возможности получения преференций от платформы, инициатива способствует расширению количество компаний, желающих получить знак качества, и привести к повышению объемов использования в готовой продукции отечественной шерсти.

Директор департамента по связям с органами государственной власти RWB Дмитрий Тафинцев отметил, что запуск раздела — часть системной работы компании по поддержке российских производителей и увеличению доли качественной продукции на витрине платформы.

В компании добавили, что «Шерсть России» стала первой тематической категорией на маркетплейсе, сформированной по принципу происхождения сырья. Ранее компания уже запускала разделы, объединяющие товары по странам и регионам производства.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!