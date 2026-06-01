Россияне смогут приобрести на маркетплейсе шерсть от проверенных отечественных фабрик

Wildberries (входит в группу RWB) сообщил о запуске на платформе нового раздела «Шерсть России». В подборку включены товары из шерсти российского производства, созданные проверенными отечественными фабриками, а также предложения работающих с ними продавцов, собщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в реализации проекта принимает участие Минпромторг РФ.

Для включения в новую категорию производителям и продавцам, как отмечается, необходимо получить соответствующий знак качества через Инновационный центр текстильной и легкой промышленности и предоставить комплект документов. Дополнительным подтверждением происхождения и легальности товаров выступает маркировка системы «Честный Знак».

«Создание раздела «Шерсть России» подразумевает мультипликативный эффект. Для покупателей он станет ориентиром при выборе качественной продукции из российской шерсти, для производителей это дополнительная поддержка в продвижении и защита от недобросовестной конкуренции», — отметил заместитель Министра промышленности и торговли России Иван Куликов.

Он добавил, что учетом возможности получения преференций от платформы, инициатива способствует расширению количество компаний, желающих получить знак качества, и привести к повышению объемов использования в готовой продукции отечественной шерсти.

Директор департамента по связям с органами государственной власти RWB Дмитрий Тафинцев отметил, что запуск раздела — часть системной работы компании по поддержке российских производителей и увеличению доли качественной продукции на витрине платформы.

В компании добавили, что «Шерсть России» стала первой тематической категорией на маркетплейсе, сформированной по принципу происхождения сырья. Ранее компания уже запускала разделы, объединяющие товары по странам и регионам производства.