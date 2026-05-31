Власти Грузии вскрыли хранилище драгоценных вин Сталина

Правительство Грузии планирует выставить на аукцион распечатанное в Тбилиси хранилище с драгоценной коллекцией из около 40 тысяч редких бутылок французских и местных вин, некогда принадлежавшей Иосифу Сталину. Вырученные от продажи средства пойдут на создание школы виноделия, сообщает Reuters.

Работающий над организацией аукциона вместе с министерством сельского хозяйства республики владелец компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури заявил, что торги помогут «поместить Грузию на карту коллекционеров».

В собрание входят вина из самых знаменитых хозяйств Бордо, которые когда-то принадлежали российскому императору Александру III и его сыну Николаю II. После революции 1917 года советская власть конфисковала императорскую коллекцию, а Сталин стал ее хранителем, постепенно добавляя к ней наиболее удачные образцы своих любимых грузинских сортов.

Прилетевший на просмотр лотов коллекционер вин из Далласа Виктор Чен поделился, что чувствует себя как в фильме про Индиану Джонса: «Будто открываешь пещеру: там может быть что угодно, а может и ничего не быть. В наше время уже мало что можно назвать историческим моментом, но это может быть именно таким моментом».

Грузия позиционирует себя как родину виноделия. Сделанные в стране археологические находки свидетельствуют, что традиция изготовления вина непрерывно практикуется на ее территории на протяжении уже восьми тысяч лет.

