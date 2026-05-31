Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Власти Грузии вскрыли хранилище драгоценных вин Сталина

Reuters: кабмин Грузии готовит аукцион принадлежавшей Сталину коллекции вин
РИА Новости

Правительство Грузии планирует выставить на аукцион распечатанное в Тбилиси хранилище с драгоценной коллекцией из около 40 тысяч редких бутылок французских и местных вин, некогда принадлежавшей Иосифу Сталину. Вырученные от продажи средства пойдут на создание школы виноделия, сообщает Reuters.

Работающий над организацией аукциона вместе с министерством сельского хозяйства республики владелец компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури заявил, что торги помогут «поместить Грузию на карту коллекционеров».

В собрание входят вина из самых знаменитых хозяйств Бордо, которые когда-то принадлежали российскому императору Александру III и его сыну Николаю II. После революции 1917 года советская власть конфисковала императорскую коллекцию, а Сталин стал ее хранителем, постепенно добавляя к ней наиболее удачные образцы своих любимых грузинских сортов.

Прилетевший на просмотр лотов коллекционер вин из Далласа Виктор Чен поделился, что чувствует себя как в фильме про Индиану Джонса: «Будто открываешь пещеру: там может быть что угодно, а может и ничего не быть. В наше время уже мало что можно назвать историческим моментом, но это может быть именно таким моментом».

Грузия позиционирует себя как родину виноделия. Сделанные в стране археологические находки свидетельствуют, что традиция изготовления вина непрерывно практикуется на ее территории на протяжении уже восьми тысяч лет.

Ранее врач развеяла миф о пользе регулярного употребления красного вина.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!