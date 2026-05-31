Врач порекомендовал россиянам использовать однодневные линзы при выезде за город

При выезде за город лучше использовать однодневные линзы, они не требуют очистки — все, что соприкасается с глазами, должно быть стерильным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-офтальмолог, младший научный сотрудник ФГБНУ им. Краснова Константин Барышев.

«Главная проблема — чистота. Все, что соприкасается с глазом должно быть стерильным, иначе есть высокий риск развития воспаления. Поэтому самым оптимальным вариантом при выезде за город будет использование однодневных линз, которые не требуют очистки. Для всех жестких линз используются специальные дезинфицирующие и очистительные растворы и специальный контейнер для их хранения и очистки, без этого достаточная очистка линзы невозможна», — сказал он.

Барышев порекомендовал россиянам не пытаться самостоятельно изготовить раствор для многоразовых линз, если кейс для них забыли дома.

«Растворы для мягких контактных линз как правило многофункциональные и содержат множество компонентов, которые служат для дезинфекции, очищения линзы от наложений — косметика, белковые и жировые отложения. Эти средства поддерживают оптимальный уровень кислотности и увлажняют. Воспроизвести оптимальный состав в условиях дикой природы практически невозможно», — подытожил он.

Ранее в Госдуме назвали редкими случаи заражения опасными болезнями от клещей.