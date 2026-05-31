Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Пенсионер всадил картечь в женщину, когда чинил ружье на паркинге в Киеве

В Киеве полиция задержала мужчину, ранившего женщину при стрельбе на паркинге
Araozt/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Киева сообщила о задержании 74-летнего пенсионера, который 14 мая устроил стрельбу на паркинге в Печерске. Об этом пишет «Страна.ua».

Украинская газета выяснила, что мужчина — местный житель. На него зарегистрировано предприятие по сдаче недвижимости в аренду.

По словам пенсионера, у него заклинило зарегистрированный Winchester. В стволе охотничьего ружья застрял заряд картечи. Мужчина решил устранить неисправность самостоятельно. Для этого он спустился в паркинг на Старонаводницкой улице и расчехлил Winchester. Когда пенсионер вертел ружье в руках, произошел выстрел.

Издание уточняет, что картечь пробила металлический роллет на въезде в паркинг и ранила 58-летнюю сотрудницу массажного салона, которая шла на работу. Женщину доставили в больницу и во время операции извлекли из ее тела заряд картечи, который используется при охоте на крупного зверя. Пенсионер утверждает, что не знал о ранении.

«Страна.ua» сообщает, что мужчине грозит наказание до 7 лет тюрьмы. Сейчас за него внесли залог родственники, поэтому пенсионер на свободе. Пострадавшей предстоят еще несколько операций.

Ранее в Петербурге мужчина открыл огонь по автобусам из пневмата.

 
Теперь вы знаете
7 нелепых ошибок сотрудников, которые стоили бизнесу слишком дорого
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!