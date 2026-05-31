Пенсионер всадил картечь в женщину, когда чинил ружье на паркинге в Киеве

В Киеве полиция задержала мужчину, ранившего женщину при стрельбе на паркинге

Полиция Киева сообщила о задержании 74-летнего пенсионера, который 14 мая устроил стрельбу на паркинге в Печерске. Об этом пишет «Страна.ua».

Украинская газета выяснила, что мужчина — местный житель. На него зарегистрировано предприятие по сдаче недвижимости в аренду.

По словам пенсионера, у него заклинило зарегистрированный Winchester. В стволе охотничьего ружья застрял заряд картечи. Мужчина решил устранить неисправность самостоятельно. Для этого он спустился в паркинг на Старонаводницкой улице и расчехлил Winchester. Когда пенсионер вертел ружье в руках, произошел выстрел.

Издание уточняет, что картечь пробила металлический роллет на въезде в паркинг и ранила 58-летнюю сотрудницу массажного салона, которая шла на работу. Женщину доставили в больницу и во время операции извлекли из ее тела заряд картечи, который используется при охоте на крупного зверя. Пенсионер утверждает, что не знал о ранении.

«Страна.ua» сообщает, что мужчине грозит наказание до 7 лет тюрьмы. Сейчас за него внесли залог родственники, поэтому пенсионер на свободе. Пострадавшей предстоят еще несколько операций.

