Объявлен шорт-лист Евразийской философской премии

Стал известен шорт-лист номинантов Евразийской философской премии, сообщили организаторы мероприятия.

В этом году церемонию вручения наград проведут в Санкт-Петербурге в рамках девятого Российского философского конгресса, который пройдет с 18 по 20 июня.

В 2026 году премию вручат сразу в десяти номинациях. Нынешний шорт-лист оказался очень обширным. В финал вышли десятки авторитетных философов. Одной из самых необычных стала номинация «За философию в искусстве». Победу в ней присудят деятелям культуры: художникам, скульпторам, писателям, поэтам, музыкантам, чье творчество признают наиболее глубоким и философски насыщенным.

В финале этого года сошлись три ярких имени: скульптор Даши Намдаков, писатели Виктор Пелевин и Евгений Водолазкин. Имя лауреата станет известно 18 июня, в первый день работы Российского философского конгресса.

Напомним, Евразийская философская премия была учреждена в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего за три года она обрела статус самой авторитетной и единственной философской награды в России и на пространстве БРИКС. На Западе насчитывается около двух десятков различных философских премий, в основном американских. В России и странах объединения аналогов Евразийской премии не оказалось.

Проект рассчитан на самую широкую аудиторию: от профессиональных философов до всех интеллектуалов с активной творческой и социальной позицией.