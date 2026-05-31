Россиян предупредили об опасной для сердца вечерней привычке

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о привычке, которая может представлять серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, речь идет о такой вредной привычке, как выяснять отношения по вечерам. Особенно опасной она может быть для людей с высоким риском сердечных катастроф.

Мясников пояснил, что в группу риска входят пациенты с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением, а также с уже подтвержденными заболеваниями сердца.

Врач отметил, что у человека, находящегося в предынфарктном состоянии, вечерние конфликты и эмоциональное напряжение могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

При этом специалист подчеркнул, что для людей без перечисленных факторов риска вечерние ссоры, как правило, не представляют существенной угрозы для сердца.

