Россиян предупредили об опасной для сердца вечерней привычке

Доктор Мясников: вечерние ссоры опасны для сердца
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о привычке, которая может представлять серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, речь идет о такой вредной привычке, как выяснять отношения по вечерам. Особенно опасной она может быть для людей с высоким риском сердечных катастроф.

Мясников пояснил, что в группу риска входят пациенты с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением, а также с уже подтвержденными заболеваниями сердца.

Врач отметил, что у человека, находящегося в предынфарктном состоянии, вечерние конфликты и эмоциональное напряжение могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

При этом специалист подчеркнул, что для людей без перечисленных факторов риска вечерние ссоры, как правило, не представляют существенной угрозы для сердца.

Ранее врач предупреждал, что нормальный холестерин не гарантирует здоровье сердца, важно учитывать и другие факторы риска.

 
