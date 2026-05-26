Врач призвал не полагаться на один анализ при оценке здоровья сердца

Кардиохирург Джереми Лондон предупредил, что нормальный уровень холестерина не гарантирует защиту от болезней сердца. При оценке риска сердечно-сосудистых патологий не менее важно учитывать кровяное давление, вредные привычки, уровень стресса и качество сна. Об этом эксперт рассказал в комментарии для El Confidencial.

По словам врача, многие пациенты воспринимают хорошие показатели анализа крови как доказательство полного здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако это распространенное заблуждение. Лондон отметил, что риск инфаркта, инсульта и других сердечных заболеваний зависит сразу от нескольких факторов, а не только от концентрации холестерина в крови.

Кардиохирург объяснил, что холестерин действительно играет важную роль в образовании атеросклеротических бляшек — отложений на стенках сосудов, которые ухудшают кровоток. Со временем такие бляшки могут привести к закупорке артерий и спровоцировать опасные осложнения. Но даже при нормальном уровне холестерина сосуды могут страдать из-за других причин.

Одним из ключевых факторов риска врач назвал повышенное артериальное давление. При гипертонии сосуды постоянно испытывают повышенную нагрузку, что повреждает их стенки и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также серьезный вред сердцу наносят курение, хронический стресс и недостаток сна.

Отдельно Лондон упомянул наследственность. По его словам, у некоторых людей генетическая предрасположенность к болезням сердца сохраняется даже при хороших анализах и здоровом образе жизни. Именно поэтому врачи оценивают не один показатель, а общую картину состояния организма.

Кардиохирург подчеркнул, что людям с дополнительными факторами риска может потребоваться более агрессивное снижение уровня холестерина, чем считается нормой для большинства. Он призвал регулярно проходить обследования и обращать внимание не только на результаты анализов, но и на образ жизни в целом.

