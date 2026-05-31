Мужчину оштрафовали за прогулку в стрингах по городу

В Британии мужчина прогулялся по городу в стрингах с обнаженными яичками

В Великобритании мужчину оштрафовали на £141 после того, как полиция застала его в стрингах с частично обнаженными яичками, сообщает Daily Star.

Дело о непристойном поведении в общественном месте, возбужденное в отношении 46-летнего Дэвида Тернера, рассматривалось в магистратском суде Суиндона в четверг, 28 мая.

Мужчина признал себя виновным в совершении акта, нарушающего общественные приличия, раскаялся и заявил, что это был «очень глупый поступок».

Инцидент, после которого арестовали Тернера, произошел после пьяной вечеринки с друзьями. Они, по словам мужчины, «провоцировали друг друга на разные поступки».

В итоге британец вышел из дома в узком нижнем белье и во время прогулки случайно обнажил часть тела, что заметил сотрудник службы безопасности по камерам видеонаблюдения, а затем вызвал полицию.

Тернер сообщил офицерам, что считает себя «идиотом», раз его арестовали за случившееся. Теперь помимо штрафа в £40, он должен выплатить £85 судебных издержек и еще дополнительные £16.

Ранее мужчина полностью разделся на пограничном переходе из-за просьбы пройти личный досмотр.