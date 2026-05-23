Видео: мужчина полностью обнажился на автомобильном пункте пропуска через границу

На автомобильно-пешеходном пункте пропуска Каменный Лог через белорусско-литовскую границу 59-летнего гражданина Белоруссии пригласили для прохождения личного досмотра. Но вместо выполнения законных требований мужчина по собственной инициативе полностью обнажился перед сотрудниками таможни, сообщает Telegram-канал ОС Exclusive.

«В тот день мужчина решил, что ему не по душе такие проверки. Он проявил грубую «инициативу»: во время процедуры полностью обнажился перед сотрудниками ведомства», — уточняет источник.

Сотрудники пункте пропуска не оценили инициативу и вызвали милицию. Теперь белорусу грозит уголовное дело за хулиганство.

До этого попытка скрыться от ДПС закончилась для кузбассовца составлением 23 протоколов.

В Новокузнецке сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, подали сигнал об остановке тонированному автомобилю Lada Priora. Однако водитель не выполнил требование и, набирая скорость, продолжил движение.

Во время продолжительной погони автомобилист не справился с управлением, совершив столкновение с автобусом.

В отношении нарушителя было составлено 23 протокола, в том числе 9 — за выезд на полосу встречного движения и 7 — за проезд на запрещающий сигнал светофора.

