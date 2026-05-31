Россиянка перерезала сухожилия кисти, пытаясь повторить тренд из соцсетей

Telegram-канал «Baza»

Петербурженка попала в травмпункт после того, как попыталась снять ролик с разбиванием бутылки шампанского, пишет BAZA.

Как отмечает Telegram-канал, суть тренда в том, чтобы ударить бутылку о любую поверхность, а ее содержимое при этом вылилось как фонтан. Обычно его снимают в день рождения ради эффектного видео.

Александра решилась повторить челлендж, но когда ударила бутылку об асфальт, стекло разбилось, а осколки перерезали два сухожилия и повредили нерв.

Теперь девушке предстоит операция и несколько месяцев восстановления. Она отказалась от записи популярных роликов и хочет напомнить другим пользователям соцсетей, что реакции на пост не стоят таких последствий.

До этого суд приговорил к реальному сроку россиянку, которая опубликовала в соцсетях видео кальяна на куличе. Ситуация спровоцировала множество негативных комментариев. Пользователи требовали наказать автора. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело. Во время следствия ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама россиянка вину признала и раскаялась в содеянном.

Ранее в Краснодаре девочка сломала позвоночник, провалившись в дыру в полу заброшенного здания, куда забралась ради селфи.

 
