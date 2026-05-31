Вор оставил паспорт и телефон на месте преступления и был пойман

В Ленобласти вор украл технику из дачного дома, но оставил там свой паспорт

В Ленинградской области задержали подозреваемого в краже из дачного дома, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Несколько дней назад владелец загородного дома на Центральной улице в поселке Прибылово сообщил в полицию, что неизвестный проник в жилище, разбив оконное стекло, и похитил компьютерную технику, роутер и аудиооборудование. Общий ущерб составил 90 тыс. рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили следы преступника, его сумку с паспортом и мобильным телефоном, а в лесу рядом с домом нашли похищенное имущество, оказавшееся поврежденным.

По факту кражи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. После проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого, затем его задержали на территории Выборгского района. Сейчас он находится под стражей.

Ранее мужчина украл подарочные конверты с деньгами, притворившись гостем на свадьбе.