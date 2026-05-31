Затащивший девочку в подъезд педофил из Тюмени раскаялся

Житель Тюмени на суде признал вину в надругательстве над девочкой в подъезде

Мужчина, обвиняемый в надругательстве над пятилетней девочкой в подъезде одного из домов в Тюмени, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в мессенджере «Макс».

Установлено, что днем 28 мая 44-летний мужчина применил физическую силу к девочке и затащил ее в подъезд, где пытался совершить насильственные действия сексуального характера.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения мужчине в виде заключения под стражу на два месяца.

На видео с домовых камер, которое появилось в сети, запечатлен сам инцидент. Мужчина с припущенными штанами на руках заносит девочку с улицы в подъезд, тем временем она вырывается и зовет на помощь. Осуществить преступный замысел педофилу помешали два мальчика, которые привлекли внимание прохожей. Она зашла в подъезд и забрала девочку.

Позже женщина, спасшая девочку от педофила, рассказала, что ехала на машине к матери, которая живет рядом. Она случайно свернула во двор соседнего дома и увидела кричащих детей. Они пытались остановить мужчину с ребенком на руках и обвиняли его в том, что он хочет «забрать девочку».

Она пояснила, что забежала в подъезд, в котором до этого скрылся педофил. После этого жительница Тюмени потребовала от мужчины отпустить ребенка и сфотографировала его на телефон. Женщина сразу вывела девочку на улицу и вместе с ней дождалась отца несовершеннолетней. Уже после они вызвали сотрудников полиции.

