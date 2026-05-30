Жительница Тюмени рассказала подробности о спасении девочки от педофила

Спасшая девочку от педофила тюменка допустила, что на место ЧП ее привел Бог

Жительница Тюмени, спасшая девочку от педофила, рассказала подробности о произошедшем. С женщиной, которую зовут Юлия, связались журналисты РЕН ТВ.

По словам тюменки, она ехала на машине к матери, которая живет рядом с местом происшествия. Женщина случайно свернула во двор соседнего дома и увидела кричащих детей. Они пытались остановить мужчину с ребенком на руках и обвиняли его в том, что он хочет «забрать девочку».

«Как будто меня Бог сам туда привел <...>. Я бегом туда, машину бросила», — вспомнила Юлия.

Она пояснила, что забежала в подъезд, в котором до этого скрылся педофил. После этого жительница Тюмени потребовала от мужчины отпустить ребенка и сфотографировала его на телефон. В результате злоумышленнику пришлось выполнить требование. Женщина сразу вывела девочку на улицу, и вместе с ней дождалась отца несовершеннолетней. Уже после они вызвали сотрудников полиции.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 мая на улице Судостроителей. Как писал портал «МегаТюмень», мужчина в черной одежде схватил ребенка во дворе жилого дома и силой затащил в подъезд. Другие дети, ставшие свидетелями, начали кричать и звать взрослых на помощь. Один из мальчиков мешал педофилу закрыть дверь в подъезд, а схваченная злоумышленником девочка активно сопротивлялась. Несмотря на это, мужчине удалось занести несовершеннолетнюю внутрь и поставить возле лестничных перил. Именно в этот момент в помещение вошла женщина, которая увидела насильника со спущенными штанами, накричала на него и забрала ребенка. Местные жители утверждают, что позднее мужчина был задержан.

