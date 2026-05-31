Мужчина подобрал выпавший из машины инкассаторов мешок с 19 млн рублей

В Польше задержали мужчину, забравшего деньги, выпавшие из машины инкассаторов
Shutterstock

В Польше мужчина присвоил деньги, выпавшие из машины инкассаторов, и попался. Об этом сообщил телеканал TVN 24.

Инцидент произошел 18 мая в Згожельце. По данным следствия, мешок, внутри которого находились наличные на сумму около миллиона злотых (более 19,6 млн рублей), выпал при перевозке из незащищенного грузового отсека автомобиля. Конвоиры не сразу заметили пропажу и продолжили путь, а мешок, как установили правоохранители, подобрал проезжавший мимо 51-летний мужчина.

Вместо того, чтобы сообщить о находке, он забрал деньги и скрылся. Вскоре личность подозреваемого установили, и он был задержан. Мужчине предъявили обвинение в присвоении найденного имущества, за что ему грозит до года лишения свободы. Подозреваемый вину не признал и был отпущен под залог в размере 50 тыс. злотых. Как уточняеся, пропавшие в результате инцидента деньги пока не возвращены.

Ранее в чешском отеле горничная по ошибке отправила в мусор деньги постояльца.

 
