МВД назвало данные, которые нельзя сообщать даже знакомым в соцсетях

МВД призвало не публиковать адреса проживания, работы и данные о родных

Россиянам не следует публиковать в открытом доступе или передавать незнакомым людям сведения о месте проживания, работе, родственниках и маршрутах передвижения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве рекомендовали не раскрывать паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса обязательного медицинского страхования, а также логины и пароли от различных сервисов.

Кроме того, в МВД призвали никому не сообщать коды из SMS-сообщений и push-уведомлений, которые могут использоваться для доступа к учетным записям.

В министерстве подчеркнули, что адреса проживания и работы, сведения о родственниках и маршрутах передвижения также относятся к информации, которую не стоит передавать посторонним лицам.

По данным МВД, подобные сведения могут использоваться злоумышленниками для создания так называемого цифрового портрета потенциальной жертвы. В дальнейшем эта информация может применяться при подготовке и проведении мошеннических атак.

Ранее МВД рекомендовало менять пароли ежемесячно и избегать простых комбинаций.