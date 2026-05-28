Россиянин догнал и избил женщину, отказавшую ему в знакомстве

В Оренбурге мужчина догнал и избил женщину за отказ в знакомстве

В Оренбурге 28-летний мужчина из-за отказа в знакомстве догнал и избил 46-летнюю женщину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток на улице Восточной, когда горожанка возвращалась домой. С ней попытался познакомиться прохожий, однако она ему отказала — на этом незнакомец не успокоился.

Женщина забежала в соседний подъезд, чтобы спрятаться от него, но злоумышленник рванул дверь и последовал за ней следом. В результате он настиг жертву на лестничной площадке между шестым и седьмым этажами. Женщина попыталась сопротивляться и агрессор нанес ей несколько ударов по лицу, а затем скрылся.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, фигуранта арестовали. Теперь ему грозит до 8 лет колонии.

