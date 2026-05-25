Собака выстрелила из дробовика и попала в женщину

В США собака наступила на ружье в машине и ранила женщину

В штате Небраска на заправке, собака случайно выстрелила из дробовика, который находился в автомобиле, пуля попала в женщину в соседнем авто. Об этом сообщает портал Wion.

Водитель внедорожника припарковался на стоянке, в это время собака, находившаяся на заднем сиденье, решила перебраться с одного места на другое и нечаянно задела заряженный дробовик. Раздался выстрел, дробь пробила пассажирскую дверь стоявшей на светофоре машины и попала в руку женщины, сидевшей за рулем. Родственники доставили раненую американку в больницу, полученное ранение не угрожает ее жизни.

По законам штата, перевозить в машине заряженное оружие запрещено, хозяева собаки и владелец дробовика задержаны.

