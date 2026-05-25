Собака выстрелила из дробовика и попала в женщину

В штате Небраска на заправке, собака случайно выстрелила из дробовика, который находился в автомобиле, пуля попала в женщину в соседнем авто. Об этом сообщает портал Wion.

Водитель внедорожника припарковался на стоянке, в это время собака, находившаяся на заднем сиденье, решила перебраться с одного места на другое и нечаянно задела заряженный дробовик. Раздался выстрел, дробь пробила пассажирскую дверь стоявшей на светофоре машины и попала в руку женщины, сидевшей за рулем. Родственники доставили раненую американку в больницу, полученное ранение не угрожает ее жизни.

По законам штата, перевозить в машине заряженное оружие запрещено, хозяева собаки и владелец дробовика задержаны.

До этого в США мальчик случайно застрелил двухлетнего брата. Взрослые ненадолго отлучились, чтобы забрать забытую вещь, оставив детей в припаркованном автомобиле. В это время четырехлетний мальчик взял пистолет, лежавший на передней панели. Он направил оружие на младшего брата и нажал на курок, пистолет оказался заряженным. Спасатели, прибывшие на место, ничем не смогли помочь, спасти раненного двухлетнего мальчика не удалось

Ранее в США подросток выстрелил в отца в машине из-за нежелания идти в школу.

 
