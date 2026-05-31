В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Они действовали чуть более двух часов. Аналогичные меры также действовали в Геленджике и Сочи. Ограничения там продлились час.

Сейчас ограничения на полеты действуют в аэропортах Калуги, Тамбова, Пензы, Волгограда, Саратова и Ижевска.

Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сигнал «Беспилотная опасность» объявляли в Мордовии, Ставропольском крае, Пензенской, Волгоградской и Липецкой областях.

Ранее в Ростовской области загорелось топливохранилище в результате атаки дронов ВСУ.