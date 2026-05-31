Врач раскрыл опасность протеиновых коктейлей и энергетиков для зубов

У многих уже через пару недель на протеинах и спортивном питании зубы становятся чувствительными и слабыми. Почему так происходит, «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, врач-стоматолог, медицинский директор сети клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

«Многие коктейли, энергетики, изотоники, хоть и не содержат сахар, но содержат кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Человек даже не заметит начинающихся проблем. Сначала зубы становятся чувствительными, затем начинают темнеть, эмаль истончаться», — объяснил он. Например, проблему официально зафиксировали после Олимпиады в Лондоне в 2012 году: тогда почти треть всех обращений спортсменов были стоматологическими жалобами.

«Большинство попадаются на уловки о том, что протеиновые коктейли содержат весь необходимый белок. Но остатки протеина в ротовой полости — идеальная среда для роста бактерий. А загустители и сахарозаменители в составе буквально прилипают к эмали. Популярные фитнес-батончики часто содержат скрытый сахар или сироп», — заметил врач.

Кислотность энергетиков очень низкая, около 2,5–3 pH. Это как ежедневно выпивать уксус или лимонный сок. Даже за один прием запускается процесс деминерализации.

«Уже за первые 20 минут после выпивания энергетика кислота начинает вымывать кальций с поверхности зуба, и эмаль становится тусклой и пористой. В дальнейшем стирается твердый слой, и зубы начинают «звенеть» от холодного и горячего. Ну и сахар с кислотой в напитках и нагрузка от тренировок приводят к кариесу», — отметил стоматолог.

«Как бы ни рекламировали — спортивные напитки не могут стать альтернативой обычной воде. Во время тренировок старайтесь пить просто минеральную воду. Кислоты в коктейлях размягчают эмаль. Поэтому пейте через трубочку и выпивайте за 5–10 минут. А после употребления ополаскивайте рот водой. Ни в коем случае не чистите сразу щеткой — можете просто стереть верхний слой», — посоветовал он.

Для укрепления зубов ополаскивайте рот ополаскивателем с содержанием фтора. Можно на ночь использовать реминерализирующие гели, пользоваться ирригатором. Проходите профессиональную гигиену каждые 4 месяца.

«Также нужно обязательно приобретать сертифицированные спортивные добавки и питание, которые произведены с учетом всех требований, прошли проверки и сертификацию. В несертифицированной продукции может находиться все что угодно — от анаболических смесей до неожиданно высокой кислотности, которой нет на упаковке, что подтверждается исследованиями WADA», — заметил эксперт.

