Технолог предупредил, какие ошибки дачников чаще всего выводят септик из строя

Технолог Холостов: агрессивная химия и хлор уничтожают микрофлору септика
Ошибки в эксплуатации септика могут привести к серьезным поломкам. Чаще всего проблемы возникают не из-за монтажа, а по вине владельцев, рассказал «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, главный технолог компании «Септизим» Георгий Холостов.

Многие дачники ошибочно воспринимают септик как простую емкость для накопления отходов.

«Септик работает не как обычный резервуар, а как живая система, где ключевую роль играет микрофлора. Именно полезные микроорганизмы разлагают отходы. Когда этот баланс нарушается, начинаются проблемы», — объяснил Холостов.

Чаще всего владельцы вредят системе, сливая агрессивную бытовую химию, хлор, жиры, антибиотики, остатки строительных растворов и выбрасывая неразлагаемый мусор. «Все это либо подавляет полезную микрофлору, либо вызывает засоры. В итоге появляются запахи, а затем возможен полный сбой», — подчеркнул он.

Еще одна причина поломок — отсутствие обслуживания.

«Многие считают: «установил и забыл». Но осадок нужно регулярно удалять. Если этого не делать, начинается заиливание, вода уходит хуже, и система теряет эффективность», — рассказал эксперт.

Особую нагрузку канализация испытывает на дачах сезонного проживания. «После долгого простоя владельцы резко дают большой сброс воды: душ, стиралка, кухня. Для септика это стресс, который нарушает процессы очистки», — отметил он.

Распознать неисправность можно заранее. Самый частый признак — стойкий запах возле септика или в доме. «Исправная система не должна пахнуть канализацией. Запах говорит о перегрузке органикой, гибели микрофлоры или переполнении», — пояснил Холостов.

Также тревожные симптомы — медленный слив, бульканье, обратный подпор стоков и лужи над дренажным полем.

«Если почва перестает принимать очищенную воду, затягивать с ремонтом особенно опасно», — предупредил эксперт.

При первых неполадках он советует прекратить сброс агрессивных веществ, проверить уровень осадка и при необходимости откачать.

«Если биологические процессы ослаблены, систему можно поддержать биопрепаратами. Но если поле заилено, может потребоваться промывка или его замена», — рассказал Холостов.

«Септик выходит из строя не потому, что его плохо установили, а потому что им неправильно пользуются. Если появился запах — это ранний сигнал. Чем раньше владелец реагирует, тем выше шанс обойтись без серьезных расходов», — резюмировал эксперт.

