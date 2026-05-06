Названа техника, которую опасно оставлять включенной, уезжая на дачу

С началом дачного сезона большинство россиян оставляют квартиры без присмотра на несколько дней или недель. При этом многие не знают, какую технику нужно выключать, уезжая на дачу. Наибольший риск возникает из-за отсутствия контроля, когда находящееся под напряжением устройство при малейшем сбое в сети превращается в потенциальный источник пожара, рассказали «Газете.Ru» эксперты по электробезопасности компании AGNI.

Многие владельцы квартир считают, что исправные бытовые приборы безопасно оставлять подключенными к сети в пустом доме. Однако опасность чаще всего представляет не техника, а сочетание изношенной проводки и пиковых нагрузок.

«Пользователи часто недооценивают коварство техники, оставленной в «режиме ожидания». Когда от одной линии или удлинителя питаются сразу несколько активных устройств, возникает скрытый перегрев контактов. В отсутствие хозяев это неизбежно ведет к повреждению изоляции и короткому замыканию, которое некому вовремя предотвратить. Само по себе устройство может быть безопасным, но слабое звено – это питание и состояние сети. Именно эти факторы чаще всего становятся причиной проблем», — комментирует руководитель инженерно-технического отдела компании AGNI Роман Кузьмин.

Перед отъездом на дачу или в отпуск специалисты рекомендуют выключить из сети все устройства, не требующие постоянной работы. В первую очередь: обогреватели, утюги, чайники, кофемашины, стиральные и посудомоечные машины и мелкую кухонную технику. Даже в режиме ожидания такие приборы остаются подключенными к электросети и при нестабильном напряжении могут стать источником риска.

Полное обесточивание квартиры при отъезде хозяев требуется не всегда.

Роман Кузьмин отмечает: холодильник можно оставлять включенным при краткосрочном отсутствии – до двух недель, но только при условии его полной исправности. При длительном же отъезде эксперты все же рекомендуют освободить прибор от продуктов и полностью отключить от сети.

Аналогичный подход стоит применять к системам безопасности, умным колонкам, системам «умный дом» и роутерам. Они рассчитаны на непрерывный цикл работы и имеют встроенные системы защиты, но крайне чувствительны к скачкам напряжения. Поэтому, если в вашей сети уже замечались проблемы (треск в розетках или частое срабатывание автоматов), такие устройства лучше подключать через реле напряжения или стабилизаторы.

Важно учитывать и внешние факторы: приборы не должны находиться в закрытых местах без циркуляции воздуха или под прямыми солнечными лучами (например, в глухих шкафах или на подоконниках), так как это провоцирует перегрев.

Для тех, кто не готов полностью отключать все приборы, эксперты рекомендуют проверить самые уязвимые места в домашней сети.

«Главная опасность в пустой квартире кроется не в самих приборах, а в точках их подключения. Нужно отодвинуть от работающей техники любые легковоспламеняющиеся предметы — шторы, одежду или бумагу. Изоляция проводов часто начинает разрушаться именно из-за скрытого перегрева в тесных, непроветриваемых местах, например, за диванами или в узких нишах. Если вокруг устройства достаточно пространства для воздуха, риск того, что случайный сбой приведет к серьезным последствиям, заметно снижается», — говорит Роман Кузьмин.

Особое внимание стоит уделить надежности контактов. Если вилка в розетке сидит неплотно, это неизбежно создает микроискрение, которое постепенно изнашивает изоляцию и ухудшает проводимость контактов, окисляя их поверхность. В таких случаях даже небольшая нагрузка от роутера может привести к пожару. Поэтому перед отъездом важно убедиться, что все оставшиеся в сети устройства подключены надежно, без использования некачественных разветвителей или старых переходников.

Что касается вспомогательных устройств, таких как сетевые фильтры, то к их выбору стоит подходить осознанно. Качественный блок со встроенным предохранителем может стать дополнительным барьером на пути короткого замыкания. Но специалисты предупреждают: любой защитный элемент эффективен только тогда, когда он сам не перегружен и исправен. Оставляя дом надолго, лучше распределить нагрузку так, чтобы на каждую точку питания приходилось не более одного активного устройства — это самый простой и надежный способ сохранить безопасность всего дома.

