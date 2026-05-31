Россиянам объяснили, как защитить питомца на даче

Эксперт Чихринова: ботва картофеля и томатов на даче опасна для животных
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

На дачном участке у питомца появляется много внешних раздражителей: новые запахи, растения, инвентарь. Перед поездкой стоит заранее проверить территорию, рассказала «Газете.Ru» эксперт ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Проверку лучше начинать с периметра: забора, ворот и калитки. Даже через небольшой зазор питомец может выбежать наружу.

«Щели стоит закрыть, нижнюю часть ограждения при необходимости усилить сеткой или углубить ее в грунт, а на калитку и ворота установить надежные фиксирующие замки. На большом участке можно дополнительно оборудовать закрытую зону у выхода — она снизит риск побега, когда кто-то заходит на территорию», — пояснила эксперт.

В зоне, где будет гулять животное, не должно быть торчащей проволоки, гвоздей, саморезов, стекла и строительного мусора. Отдельную опасность представляют шланги, веревки и сетки: питомец может запутаться в них или проглотить часть материала.

«Электроинструмент и удлинители необходимо хранить в закрытом помещении, особенно если питомец маленький и грызет провода. Ямы и открытые технические углубления лучше засыпать, прикрыть прочным настилом или временно огородить», — отметила она.

Садовая химия, топливо, технические жидкости и лекарства безопаснее держать в закрытом шкафу или контейнере с плотной крышкой. При обработке территории химическими составами питомца можно выпускать гулять только после полного высыхания средства и по истечении времени, указанного производителем.

«Также необходимо заранее осмотреть растения. Для собак и кошек наиболее токсичны лилии, наперстянка, дельфиниум, рододендрон, азалия, луковицы тюльпанов и нарциссов, клещевина, ландыш, самшит, гортензия и люпин. Из садовых культур риск могут представлять ботва картофеля и томатов. Если на участке есть незнакомые растения, важно заранее их проверить или ограничить доступ к ним», — посоветовала эксперт.

Для отдыха животного выберите спокойное место вдали от парковки, мангала, мастерской и садовой химии — в полутени или с северной стороны дома. Лежанку, коврик или будку размещайте на сухом ровном основании, защищенном от перегрева и сырости. Если питомец остается на улице надолго, укрытие должно защищать от жары, дождя и ветра, но при этом хорошо проветриваться.

Миски для воды и корма выбирайте устойчивые, тяжелые, которые сложно перевернуть. Ставьте их вдали от муравейников, компоста и мест скопления насекомых. В жару воду важно менять несколько раз в день, чтобы она оставалась свежей и прохладной, резюмировала специалист.

