На видео попали лошади, мчащиеся по ночному Риму

Прошлой ночью в Риме во время репетиции парада в честь Дня республики после взрыва фейерверка сбежали лошади, передает ANSA.

Очевидцы сняли на видео, как животные галопом передвигаются по улицам города. Всего около полуночи сбежали около 30 лошадей. В результате инцидента пострадали трое военных и полицейская, были повреждены некоторые автомобили.

До этого в немецком городе Виттен в Рурском регионе из зоопарка сбежала стая макак. Они содержались в специальном заповеднике по соображениям защиты животных. Представители учреждения заверили полицию, что обезьяны очень умные, но при этом пугливые и стараются избегать контакта с людьми.

Местных жителей попросили не пытаться ловить животных самостоятельно. Всех, кто заметит обезьян во дворах или садах, просят сообщать об этом в полицию или пожарную службу.

Ранее появилось видео, как конь из почетного караула испражняется перед Трампом и Карлом III.