Окрасившееся в необычный цвет море у берегов Турции засняли с воздуха

Воды Черного моря у берегов турецкой провинции Гиресун окрасились в коричневый цвет после обильных дождей, которые выпали в окрестностях накануне. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

На его сайте опубликованы фотографии прибрежной зоны и изменившей цвет морской воды, снятые с воздуха при помощи беспилотника с видеокамерой. В статье говорится, что мутная вода со взвесью смытой ливнями илистой почвы попала в море из впадающих ручьев Аксу и Батлама.

Habertürk отмечает, что изменение цвета моря после сильных дождей в Гиресуне – обычное явление из-за рельефа местности и структуры почвы.

Гиресун — это город на северо-востоке Турции на побережье Черного моря.

