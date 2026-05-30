Окрасившееся в необычный цвет море у берегов Турции засняли с воздуха

Habertürk: море в турецкой провинции Гиресун стало коричневым после ливней
Воды Черного моря у берегов турецкой провинции Гиресун окрасились в коричневый цвет после обильных дождей, которые выпали в окрестностях накануне. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

На его сайте опубликованы фотографии прибрежной зоны и изменившей цвет морской воды, снятые с воздуха при помощи беспилотника с видеокамерой. В статье говорится, что мутная вода со взвесью смытой ливнями илистой почвы попала в море из впадающих ручьев Аксу и Батлама.

Habertürk отмечает, что изменение цвета моря после сильных дождей в Гиресуне – обычное явление из-за рельефа местности и структуры почвы.

Гиресун — это город на северо-востоке Турции на побережье Черного моря. Для туристов, особенно из России, это место не является популярным курортом. Пляжи и инфраструктура здесь значительно уступают привычным средиземноморским направлениям вроде Антальи или Аланьи. Основной поток туристов состоит из местных жителей и самостоятельных путешественников, которые ищут атмосферные места, а не комфортабельный пляжный отдых.

